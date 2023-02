Honsell in merito al rifiuto del Comune di Pordenone a concedere il patrocinio al Pride 2023

“Il rifiuto da parte dell’Amministrazione comunale di Pordenone a concedere il patrocinio alla manifestazione del Pride chiesto da numerose associazioni è la chiara indicazione che il tema dei diritti non è nell’agenda della destra. Da anni l’Unione europea chiede che venga varata una legge contro l’omotransfobia in Italia, ma evidentemente questa è ancora ben radicata nelle forze politiche di destra oggi al potere. Sarebbe stato troppo imbarazzante per il Ministro, se suo fratello sindaco avesse patrocinato una manifestazione a favore del diritto al proprio orientamento sessuale. Dunque niente patrocinio come a Gorizia l’anno scorso e a Trieste in precedenza. Solamente nel 2017 a Udine ci fu un sostegno del Comune perché, come Sindaco di una città insignita della medaglia d’oro per la lotta di Liberazione ritenni che i diritti civili sono alla base della convivenza civile. C’è molta strada ancora da fare in Regione, purtroppo in quella direzione, basterebbe però essere degni eredi di chi fondò la nostra Repubblica e scrisse l’articolo 3 della nostra

Costituzione”. Così si è espresso Furio Honsell consigliere Regionale di Open Sinistra FVG.