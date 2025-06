Honsell (Open): ancora una volta inaccettabili i tempi di soccorso. Interrogazione all’assessore Riccardi sul caso di Udine in via Pracchiuso

“Oggi ho depositato una interrogazione all’Assessore Riccardi per chiedere delucidazioni in merito al caso avvenuto a Udine in via Pracchiuso a marzo di quest’anno, dove un uomo si è accasciato al suolo privo di coscienza ed è poi deceduto successivamente in ospedale, dopo aver atteso ben 14 minuti l’arrivo dell’ambulanza, mentre, in base alla vigente normativa, il soccorso doveva essere garantito in un tempo

massimo di 8 minuti, essendo il luogo nel centro urbano di Udine, a 3 km dall’ospedale.

Considerato, che come Open Sinistra FVG, riteniamo doveroso non accettare come “normali” tali carenze del sistema di soccorso sanitario in Regione- che non devono ripetersi-abbiamo deciso di interrogare

l’Assessore Riccardi per richiedere se: ritiene accettabili tali tempistiche, i motivi per cui il tempo di processo della chiamata, dall’allarme all’attivazione del mezzo di soccorso, sia risultato abnormemente lungo, e quali provvedimenti intende adottare – e con quali tempi – per correggere una situazione evidentemente fuori controllo che continua a mettere a rischio la vita e la sicurezza dei cittadini.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.