Valle di Soffumbergo (Ud): il 6 luglio escursione “La melodia del bosco e l’eco della grotta”

Un’immersione tra alberi secolari, grotte millenarie e racconti affascinanti: saranno Rita Zamarian, scrittrice botanica e naturalista, e Paolo Moro, speleologo di Inside Fvg, a guidare i partecipanti nell’escursione “La Melodia del Bosco e l’Eco della Grotta”, in programma domenica 6 luglio a Valle di Soffumbergo in Comune di Faedis (UD).

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Valle di Soffumbergo – celebre per la famosa Festa delle castagne e del miele di castagno, appuntamento imperdibile che ogni ottobre attira migliaia di visitatori – all’interno dei Festeggiamenti patronali di San Pietro.

“Un’esperienza autentica – spiega il presidente della Pro Loco Gianfranco Specia – di immersione nalla natura. Il percorso condurrà i partecipanti lungo sentieri e ruscelli, tra castagni e formazioni carsiche, fino a esplorare la suggestiva grotta del Foran di Landri”.

Il ritrovo è previsto alle 8.30 nella piazza di Valle di Soffumbergo, con partenza alle ore 9.00. L’escursione, di difficoltà media, prevede circa 5 chilometri di cammino con 400 metri di dislivello, ed è adatta anche a ragazzi dai 12 anni in su. Il rientro è previsto per le 12.30, quando i partecipanti troveranno ad accoglierli i chioschi enogastronomici con prodotti del territorio della Festa di San Pietro.

Lungo il percorso, Rita Zamarian accompagnerà il gruppo in un viaggio narrato tra piante, suoni e segreti del bosco: un modo per conoscere l’ambiente attraverso il racconto e l’osservazione, imparando a leggere il paesaggio naturale come una pagina viva e mutevole.

La seconda parte dell’escursione sarà dedicata all’affascinante mondo del carsismo, grazie alla guida esperta dello speleologo Paolo Moro, che condurrà i presenti fino alla grotta Foran di Landri. Qui, sarà possibile entrare ed esplorare uno dei luoghi più suggestivi ma meno conosciuti della regione, anche sede di importanti ritrovamenti archeologici. Un’occasione rara per osservare da vicino come l’acqua ha modellato la roccia in forme straordinarie nel corso dei millenni.

Durante il tragitto è prevista una sosta ristoro presso la località Case Pech, immersa nel verde, ideale per una pausa rigenerante prima del rientro.

Il costo dell’escursione è di 10 euro per gli adulti e 5 euro per i ragazzi dai 12 ai 18 anni accompagnati.

Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti, purché tenuti al guinzaglio. Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione: scarpe da trekking, giacca a vento, acqua, snack e bastoncini da trekking (facoltativi ma consigliati).