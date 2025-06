Interrogazione urgente sull’hospice pediatrico in Fvg.  Lguori (Patto-Civica): dopo oltre 4 anni a che punto siamo?

La Consigliera regionale Simona Liguori ha presentato un’interrogazione a risposta urgente rivolta alla Giunta Fedriga per fare chiarezza sullo stato di attuazione del progetto dell’hospice pediatrico ad elevata complessità assistenziale previsto a Trieste, nei pressi dell’IRCCS Burlo Garofolo.

Il progetto, annunciato come prioritario nell’ambito della Rete regionale di cure palliative pediatriche, è stato oggetto di un primo stanziamento nel 2020 – pari a 30.000 euro – per la redazione di uno studio di fattibilità, seguito da un ulteriore finanziamento di 800.000 euro approvato con la legge di bilancio regionale del 2021.

“A distanza di anni dall’avvio dell’iter e dallo stanziamento delle risorse necessarie – dichiara Liguori – non è dato sapere quale sia lo stato di avanzamento del progetto, e se siano stati avviati i lavori per la realizzazione dell’hospice pediatrico. Parliamo di una struttura essenziale per garantire cure e supporto ai minori affetti da patologie in fase avanzata e alle loro famiglie.”

Nell’interrogazione, Liguori chiede alla Giunta di riferire quale sia lo stato attuale del progetto, a partire dallo studio di fattibilità, quali azioni siano state intraprese concretamente e quali siano i tempi previsti per la realizzazione e l’attivazione del servizio.

“La Regione – conclude la Consigliera – aveva assunto un impegno pubblico su questo intervento, dichiarandolo strategico. È doveroso ora dare conto alla cittadinanza e, soprattutto ai piccoli malati e alle loro famiglie.