Honsell (Open): approvati nostri emendamenti per un commercio e un turismo più sostenibile e inclusivo

“Oggi e domani il Consiglio regionale è impegnato nell’esame del Testo unico sul commercio e sul turismo. Esprimo soddisfazione, a nome di Open Sinistra FVG, per l’accoglimento di diversi nostri emendamenti, frutto di un confronto costruttivo con la maggioranza prima in Commissione e poi in aula. Il provvedimento è ora più attento a sostenibilità, inclusione e coesione sociale, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e con una visione di sviluppo che unisce impresa, ambiente e qualità della vita.” Così si è espresso in prima battuta il Consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG nel corso dell’esame del provvedimento. Nei punti a seguire, la sintesi degli emendamenti presentati da Open Sinistra FVG e accolti nella seduta odierna: “Innanzitutto il futuro

Codice riconoscerà la promozione di modelli commerciali e turistici sostenibili, fondati su innovazione sociale, coesione territoriale ed economia circolare e di prossimità. Le cooperative di comunità vengono poi rafforzate nella loro dimensione partecipativa, prevedendo che nella composizione degli organi sociali si tenga conto della rappresentatività di giovani e donne, al fine di favorire inclusione e continuità generazionale. Inoltre, è stata aggiornata la definizione di economia di prossimità, che ora ricomprende anche le forme di vendita digitale

capaci di mantenere valore e occupazione nei territori, mentre gli esercizi di vicinato vengono riconosciuti come presìdi socio-economici fondamentali, promotori di filiere corte e di vendita diretta di prodotti regionali, con particolare attenzione alle aree montane e interne. Sul piano urbano invece, l’installazione dei distributori automatici dovrà garantire decoro, sicurezza e coerenza con la

pianificazione comunale, mentre il masterplan del commercio dovrà essere elaborato tenendo conto anche delle disposizioni della legge regionale 1/2014 in materia di prevenzione e contrasto della ludopatia. Tra le altre novità rilevanti accolte dalla maggioranza, l’Osservatorio regionale del commercio e del turismo vedrà ampliate le proprie funzioni, includendo il monitoraggio della desertificazione commerciale e la definizione di misure a tutela dei servizi di base nei territori più fragili. È stato inoltre potenziato l’articolo dedicato al turismo accessibile, prevedendo la diffusione di informazioni chiare sul grado di accessibilità delle strutture e la condivisione di buone pratiche tra operatori pubblici e privati.”

“Sono invece stati ritirati, per essere ripresi in successivi atti regolamentari, gli emendamenti dedicati al software open source e alla trasmissione dei saperi nelle attività storiche. Abbiamo infine voluto richiamare l’attenzione dell’Aula sul tema degli incentivi per le chiusure volontarie domenicali e festive degli esercizi commerciali, attraverso due emendamenti poi ritirati e un ordine del giorno mirato.”