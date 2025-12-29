Honsell (Open): continua la nostra azione per far rispettare il dettato costituzionale nelle carceri

“Oggi sono intervenuto in occasione della conferenza stampa indetta dall’Avv. Sandra, Garante dei detenuti del comune di Udine, e dell’On.

Corleone, che da anni si batte per alleviare le condizioni di vita dei detenuti nelle carceri italiane, nel rispetto della Costituzione. Notevoli sono state le iniziative realizzate negli anni recenti anche in collaborazione con le associazioni di volontariato e, come in quest’occasione, da aziende attente alla responsabilità sociale come la Coop. Purtroppo le problematiche di sovraffollamento carcerario, la mancanza di personale, la mancanza di strutture per l’esecuzione penale esterna, la mancanza di opportunità lavorative, la mancanza di adeguata assistenza sanitaria in carcere, sono le stesse da decenni. Anche nell’ultima finanziaria sono stati bocciati dalla Giunta Fedriga gli emendamenti proposti volti a risolverli. Come Open Sinistra FVG, continueremo comunque nella nostra azione per far rispettare il dettato

costituzionale anche per i cittadini privati della libertà” . Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.