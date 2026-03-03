Honsell (Open): sanità regionale in affanno, Ppordenone è caso emblematico

“Preoccupano le dichiarazioni del primario di Medicina dell’Ospedale di Pordenone che lamenta un sovraffollamento che forse dovrebbe essere gestito diversamente. È evidente la necessità di un ripensamento profondo del sistema sanitario regionale: si tratta di ritrovare il

senso di un “servizio” che negli ultimi otto anni di gestione Riccardi-Fedriga è andato perduto. Abbiamo avuto riduzioni dei posti letto, mancanza di una rete territoriale, un indebolimento del sistema dei medici di famiglia e un sovraccarico delle strutture di pronto-soccorso.

Poiché non può esserci la scusa della mancanza dei soldi, viene dichiarata la mancanza di personale. Ma, allora, perché non si è intervenuti per trattenere chi in questi anni ha scelto di dimettersi?” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.