Guerra in Iran. Conti: rispondere a preoccupazioni di famiglie e categorie

“Le istituzioni regionali organizzino misure straordinarie di ascolto e consultazione per mettersi in grado di rispondere alle forti preoccupazioni che le categorie stanno esprimendo alla luce dell’escalation militare nel Golfo Persico. Attenzione speciale dovrebbe essere dedicata al porto di Trieste che potrebbe patire ripercussioni significative sui traffici marittimi e sulla logistica portuale. Tutto questo accade mentre certa politica tiene ancora bloccate nomine fondamentali per lo scalo”. La segretaria regionale Pd Fvg Caterina Conti interviene dopo che, a seguito dell’offensiva aerea di sabato scorso contro l’Iran, si stanno moltiplicando i segnali di preoccupazione per i contraccolpi soprattutto sui bilanci energetici.

“Oltre a coordinarsi con il Governo, la giunta Fedriga – indica Conti – consideri gli spazi d’intervento dell’autonomia regionale e valuti in via preventiva come intervenire se la crisi dovesse protrarsi, con il rischio concreto di una nuova, drammatica impennata dei prezzi del gas, dell’elettricità e dei carburanti. Si deve attutire un eventuale altro colpo per l’economia regionale e le conseguenze dirette su famiglie e imprese italiane, già provate da anni di instabilità energetica e inflazione”.