Honsell su risposta dell’Assessore Riccardi all’interrogazione sul tema del pagamento delle ore straordinarie dei sanitari

Oggi in Consiglio regionale è stata data risposta alla nostra interrogazione sul tema del pagamento delle ore straordinarie relative all’annualità 2020 al personale sanitario ed infermieristico di alcune aziende sanitarie regionali, criticità più volte segnalate nei mesi scorsi dalle sigle sindacali e dagli operatori della sanità ed emerse nell’anno in cui la pandemia ha più duramente colpito il nostro sistema sanitario. “Come sempre l’Assessore alla Sanità Riccardi è stato capace di ‘snocciolare’ tutta una serie di cifre, dati e numeri, tirando in ballo anche il Governo nazionale, senza dare però una risposta chiara ed univoca alle nostre domande. Elencare tutta una serie di finanziamenti non fa che alimentare ulteriore incertezza nei lavoratori” ha dichiarato il consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG.

“Perché tutte le volte si deve arrivare ad una situazione di tensione invece di creare un clima di riconoscenza nei confronti di questi lavoratori e lavoratrici? Bisogna giocare d’anticipo, non aspettare che le richieste raggiungono elevati livelli di esasperazione e tensione con tutta una serie di interventi sulla stampa, e dare serenità a questi lavoratori che sul posto di lavoro stanno compiendo sacrifici molto importanti affinché possano avere la certezza che il loro servizio è riconosciuto, e anche compensato e ricompensato”.