I Consiglieri comunali di A Buja si può – Insieme promuovono un incontro pubblico per illustrare le novità su Cimpello-Gemona

“Visto il forte interesse che il tema ha suscitato nelle ultime settimane, abbiamo deciso di dare alle cittadine e ai cittadini di Buja la possibilità di approfondire questo importante argomento, raccontando quanto si sa sullo studio di fattibilità del progetto”, così i Consiglieri di A Buja si può – Insieme – A Buje si pues Giulia Mattiussi, Francesca Santi e Sandro Calligaro annunciano un incontro pubblico sul tema della Cimpello-Gemona. “Come è ormai noto, su richiesta della Regione è stato recentemente realizzato un nuovo studio di fattibilità sulla Cimpello-Sequals-Gemona, che individua tre possibili tracciati”, proseguono i Consiglieri. “Il più probabile dal punto di vista dei tempi di realizzazione e della funzionalità è quello che, da Dignano, attraverserebbe l’area collinare ricalcando la strada dei quattro venti, per poi dirigersi a nord fino all’area di servizio autostradale nei pressi di Tonzolano, in cui si prevede la realizzazione di un nuovo svincolo sulla A23”. “Visti il forte impatto che la strada avrebbe sugli abitati e sul paesaggio del territorio collinare e il

costo elevato, è necessario che comunità e territori vengano coinvolti e ascoltati nel processo decisionale. Per questo, abbiamo ritenuto opportuno organizzare un’occasione di informazione e confronto con le cittadine e i cittadini, al fine di illustrare quanto è stato reso finora noto dalla Regione sullo studio di fattibilità e condividere alcune considerazioni sulle ricadute che un progetto di tale portata potrebbe avere sul territorio”. “L’appuntamento”, concludono i Consiglieri, “è per martedì 7 maggio alle ore 20.30 presso la Biblioteca comunale di Buja. All’incontro saranno presenti anche i Consiglieri regionali Manuela

Celotti, Furio Honsell e Massimo Moretuzzo.”