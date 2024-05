Torna il piacere della legalità. Festival Vicino/lontano dedica la 18^ edizione a Lorenzo Parelli vittima di incidente in uno stage scolastico

È dedicata a Lorenzo Parelli, il giovane studente friulano vittima nel 2022 di un incidente sul lavoro, durante uno stage scolastico, la XVII edizione della Giornata della Legalità organizzata venerdì 10 maggio, un percorso formativo che ha coinvolto oltre un migliaio di studenti per l’intero anno scolastico nell’ambito del progetto Il piacere della legalità? Mondi a confronto promosso da una ampia rete di Istituti Superiori di Udine e di San Daniele, Gemona del Friuli e Tolmezzo, coordinato da Liliana Mauro e Chiara Tempo. Appuntamento come sempre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, venerdì 10 maggio alle 8.30 nell’ambito della XX edizione del Festival vicino/lontano, partner di progetto, di scena a Udine dal 7 al 12 maggio. L’evento offrirà ancora una volta l’occasione per presentare i risultati dell’articolato percorso formativo, e al centro dei lavori ci sarà proprio la “Carta di Lorenzo”, nata per promuovere i valori e la cultura della sicurezza in ogni ambito, a partire dalla scuola. «Quest’anno – spiegano Liliana Mauro e Chiara Tempo, coordinatrici della Rete delle scuole Il piacere della Legalità? Mondi a confronto – abbiamo voluto dedicare la mattinata a Lorenzo, non solo per mantenere sempre vivo il ricordo dello studente, ma anche e soprattutto per costruire, a partire dallo studio dei principi contenuti nella Carta di Lorenzo, la cultura della sicurezza in ogni ambito, cominciando proprio dalla scuola». E nella mattinata del venerdì interverrà, tra gli altri, la sorella di Lorenzo, Valentina Parelli, che sarà intervistata dalla studentessa Giulia Felea. Condurranno la mattinata Chiara Bazzaro, Iris Biasatti, Marco Bulfone, Riccardo Dalle Molle, Terence Fabro, Matilde Fadi, Giulia Felea, Elia Fuligni, Lisa Sgrazzutti, Gioele Lodolo, Anna Nicola, Giulia Zannini. Nel corso dei lavori, momento culminante di un percorso che coinvolge direttamente gli studenti sui temi della cittadinanza attiva, etica e responsabilità, interverranno testimoni che spendono la loro vita nel rispetto dei valori di dignità, solidarietà e legalità, come Marco Omizzolo, sociologo ed esperto di migrazioni. Si occupa di mafie, tratta internazionale e caporalato. Come bracciante infiltrato ha studiato lo sfruttamento dei migranti in agricoltura. Nel 2016 a Latina ha animato lo sciopero di oltre quattromila braccianti indiani contro caporali e padroni, è stato nominato Cavaliere della Repubblica per il suo impegno e le sue ricerche, da anni vive sotto protezione. Interverrà anche Gaetano Paesano, protagonista di esperienze drammatiche, oggi è prezioso testimone di riscatto e socio-lavoratore della cooperativa sociale “Al di là dei sogni”. Giorgia Pappalardo, creative Strategist 12WWWWWWWSenior, lavora sui temi della diversità e dell’inclusione e racconterà in particolare la piattaforma Ancheioinsegno it. Valentina Parelli, insieme ai genitori Elena e Dino, è impegnata nella promozione della “Carta di Lorenzo”: una piattaforma nazionale che promuove la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. Simmaco Perillo, presidente del Consorzio NCO-Nuova Cooperazione Organizzata e della cooperativa sociale Al di là dei sogni, è animatore infaticabile di comunità solidali e protagonista del percorso di riscatto e di crescita economica e civile del territorio casertano. Dj Tubet, rapper, produttore e freestyler friulano, contamina l’hip hop con dub, reggae e world music. Nel freestyle in friulano raggiunge 15 sillabe al secondo. Fin Cumò è il suo album più recente (14 canzoni in 14 lingue). È tra i pionieri di Pedagogia Hip Hop e di una tecnica rap che sfrutta le stesse vocali.

Il piacere della legalità? Mondi a confronto. Legami di responsabilità è promosso con il patrocinio e di Regione FVG, Comune di Udine, Garante Comunale dei diritti, delle persone private della libertà, personale, Camera Penale FVG, Comitato Pari Opportunità-Avvocati di Udine, vicino/lontano, Direzione Investigativa Antimafia Trieste, Libera-Associazioni, nomi e numeri contro le mafi e MoVI FVG, CTA Friuli centrale, Get Up Aps, Fondazione Paolo Petrucco, Fondazione Friuli; con il sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine, vicino/lontano, Fondazione Paolo Petrucco, Fondazione Friuli, MoVI FVG, Teatro Nuovo Giovanni da Udine.