“I fiori della consapevolezza”, Evento informativo il 28 e 29 marzo in piazzetta Belloni a Udine

Per la prima volta Udine, sabato e domenica prossima dalle 10.oo alle 19.00, ospiterà l’evento “I fiori della consapevolezza”, che ha lo scopo di informare le persone sull’endometriosi, nonché di raccogliere fondi per la ricerca e per eventi di disseminazione, formazione e conoscenza. Ad organizzare l’evento l’associazione di pazienti APE – Associazione Progetto Endometriosi che da 20 anni si occupa di consapevolezza e formazione sull’endometriosi, sia sulla popolazione civile che sul personale medico, in collaborazione con diversi centri specializzati, tra cui quello di Negrar (Verona), il più importante presente nel nord Italia. Nel corso della manifestazione con un’offerta sarà possibile avere un kit floreale, composto da una gerbera in fiore e da tutto il necessario per la semina del girasole. L’endometriosi è una malattia infiammatoria cronica e recidivante, che colpisce indicativamente 1 donna su 10. È caratterizzata dalla crescita di tessuto simil endometriale in varie parti del corpo (per esempio tube, ovaie, vescica, intestino), che si espande, formando lesioni, cisti e aderenze. I sintomi più comuni sono: dolore cronico a volte invalidante, mestruazioni dolorose ed emorragiche, dolore ai rapporti e altre forme di dolore cronico.

Al momento non vi è cura definitiva è però possibile ricorrere alla chirurgia per eliminare le lesioni e le aderenze create dalla malattia, ⁠contenere lo sviluppo della malattia tramite amenorrea indotta. E’ anche possibile ⁠utilizzare antidolorifici per contenere la sintomatologia dolorosa. Nel capoluogo friulano è presente un ambulatorio specialistico utile per la presa in carico delle donne con endometriosi e dolore pelvico cronico.