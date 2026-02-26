I Vigili del Fuoco di Gorizia verso lo sciopero. Persistono gravi criticità organizzative e strutturali al Comando

Il Conapo di Gorizia, sindacato autonomo dei vigili del fuoco, annuncia lo stato di mobilitazione del personale del Comando dei vigili del fuoco di Gorizia, con la concreta prospettiva di proclamazione dello sciopero, a seguito dell’esito negativo del tavolo di raffreddamento con il Comandante ing. Cira Piscicelli.

“Non è stato infatti raggiunto alcun accordo in merito alle gravi problematiche sollevate dal sindacato, – dichiarano il segretario provinciale Conapo Gorizia Andrea Leban e il segretario regionale FVG Conapo Damjan Nacini – a partire dal l’ingiustificata modifica dell’organizzazione dell’ufficio di polizia giudiziaria, penalizzante sia per gli operatori sia per l’efficienza del servizio, fino ad arrivare alle criticità delle caserme con impianti sovente non funzionanti o alla caserma presso l’aeroporto di Ronchi dei Legionari in stato di grave degrado e con spazi non più in linea con le esigenze di soccorso attuali”.

Gravi sono le criticità lamentate dal Conapo che solleva anche dubbi sulle opere di ristrutturazione di una palazzina del comando con il cappotto esterno già in apparente fase di deterioramento a soli due anni dallo svolgimento dei lavori.

“Non possiamo accettare – dichiarano Leban e Nacini – che vengano ignorate criticità organizzative e strutturali che incidono direttamente sulla sicurezza del personale e sull’efficienza del soccorso tecnico urgente alla cittadinanza. In assenza di risposte concrete e immediate, procederemo con le ulteriori iniziative di mobilitazione previste dalla normativa vigente».

I rappresentanti sindacali chiedono interventi urgenti e risolutivi a tutela dei Vigili del Fuoco e della collettività, ribadendo la disponibilità al confronto ma sottolineando la necessità di risposte immediate e tangibili.