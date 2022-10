La Storia è severa. Se dimentichi o non conosci gli avvenimenti, perché e come siano accaduti, il tempo ti fulmina, ti cancella. Se ti perdi nella convinzione che ai più ormai sia stata consegnata una verità indiscutibile, accade che essa si manifesti in altro modo. Così oggi a Predappio e nelle parole della nuova seconda carica dello Stato consegnate a un giornale del Gruppo Gedi. È la modernità del presente, che elimina futuro e passato. Ci fosse almeno ancora un po’ di ideologia a combattere contro il dominio dei fatti. Zihal