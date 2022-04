Il 25 aprile “speciale”

Lunedì 25 aprile sarà un 25 aprile speciale, perché la guerra c’è ed è incredibile che noi, insieme all’ANPI e a tanti altri per la verità, si debba difendere i valori della pace, del disarmo, del confronto diplomatico, mentre chi ci governa sembra vedere solo una via, quella delle armi. Follia. Lo sanno anche loro.

Saremo in piazza a testimoniare ancora una volta la vitalità storica della Resistenza e a dire che no, la Resistenza non è paragonabile alla situazione ucraina.

Rifondazione ci sarà come sempre, anche a dire che questa città, merita di più che una destra becera ad amministrarla. Anche e ancora contro ogni fascismo. Siamo argine costruttivo . CI vediamo lunedì in piazza.

Anna Manfredi

Segretaria circolo di Udine PRC