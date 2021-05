“Il caso della Cartiera di Ovaro” le lotte per il lavoro in Carnia. Presentazione del volume di Giuseppe Gori

Le lotte per il lavoro in Carnia. Il caso della Cartiera di Ovaro questo il tema della presentazione del volume di Giuseppe Gori pubblicato dall'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione che si svolgerà giovedì 27 maggio 2021 alle ore 17.00. L'autore ricostruisce, attraverso le pagine del libro, la storia della Cartiera di Ovaro (UD) iniziata nei primi decenni del Novecento. Dopo alterne vicende e fortune, grazie all'impegno di imprenditori illuminati e di lavoratori fortemente motivati, con il sostegno delle istituzioni e delle organizzazioni sindacali, dal 1986 la Cartiera riconquista un ruolo di primo piano nell'ambito del panorama industriale dell'intera Carnia. La pubblicazione fa parte della Collana Studi e Documenti. Collegamento online su piattaforma Zoom.

