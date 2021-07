Il caso mense di Udine approda in Regione, Liguori (Cittadini): «L’assessore Riccardi si è mai interessato alla vicenda?»

«L’assessore alla Sanità Riccardi era a conoscenza delle criticità registrate nelle mense delle scuole di Udine, si è mai interfacciato con le strutture sanitarie competenti e formalmente con il sindaco di Udine e l’assessore competente per approfondire la situazione, segnalata dai genitori da molti mesi? Il tema è anche di interesse di sanità regionale, come dimostrato non solo dal potere ispettivo in capo al Dipartimento di prevenzione ma anche dalle linee guida del Fvg per la ristorazione scolastica». La consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori, interviene così sul “caso mense”, scoppiato dopo mesi di denunce di disservizi da parte dei genitori. E’ infatti di pochi giorni fa la notizia dell’inchiesta della Procura sulle mense scolastiche con l’ipotesi di reato di frode nelle pubbliche forniture, a seguito della quale il Comune di Udine ha revocato l’assegnazione del servizio di refezione all’azienda coinvolta nelle indagini, conferendolo ad altra ditta.