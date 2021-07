Il Civico Museo Archeologico e Storico (CiMAS) San Michele Arcangelo di Cervignano del Friuli presenta le sue iniziative culturali per il 2021

Cervignano ja il suo museo. Il Consiglio Comunale ne ha deliberato all’unanimità la nascita. Parliamo del Civico Museo Archeologico e Storico (CiMAS) della città, intitolato al Patrono di Cervignano San Michele Arcangelo il quale prende così il posto dell’Antiquarium. Tocca, invece, il quinto anno di vita l’iniziativa culturale estiva “La nostra storia… è di martedì”, inaugurata dall’Antiquarium nel 2017 e dal 2021 portata avanti dal fondato Museo.

In onore del primo lustro e della nascita del Museo, essa ruota per la prima volta attorno a un tema unitario e, anzi, si sdoppia in un ciclo di conferenze e in un ciclo di visite a luoghi della Memoria collettiva, curati dal Curatore e dal Comitato di Gestione.

Il tema è “Soldati”: nel mese di luglio verrà esaminato da specialisti che condurranno il pubblico dall’età romana fino al Centenario della scelta del Milite Ignoto, mentre nel mese di agosto, dopo le lunghe pause imposte dall’emergenza sanitaria Covid-19, sarà possibile vedere direttamente la Storia attraverso Parchi Tematici e Musei, di modo che si creerà spesso la corrispondenza materiale con quanto sentito dai relatori.

Le conferenze, a entrata libera, si terranno sempre di martedì (in caso di condizione atmosferiche avverse esse verranno annullate e, al caso, rimandate), alle ore 17.45, nello spazio antistante il Civico Museo Archeologico e Storico, in piazza Marconi. Come nel 2019 e nel 2020, apriranno gli appuntamenti i graditissimi “Preludi musicali”, con la messa in campo di allievi e docenti dell’Associazione Culturale e Musicale “Luigi Cocco” e del Centro Chitarristico “Guitaromanie” di Cervignano del Friuli. Il servizio d’ordine e le norme di sicurezza saranno, come sempre, curati dall’Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Cervignano; ancora una volta collaborano anche l’Associazione culturale Teatro Pasolini e l’Università per la Terza Età Città di Cervignano e Bassa Friulana.

Le visite ai Musei richiedono prenotazione obbligatoria, con gruppi al massimo di 15 persone (informazioni e prenotazioni su: info@cimascervignano.it)

Il calendario delle conferenze parte martedì 6 luglio e si conclude il 3 agosto, quello delle visite a Parchi tematici e Musei si apre il 10 agosto e termina il I settembre.

Viva la soddisfazione del Sindaco di Cervignano, avv. Gianluigi Savino, dell’Assessore alla Cultura, Alessia Zambon, del Curatore Annalisa Giovannini e di tutti quelli che in questi anni si sono dedicati allo sviluppo e al sostegno dell’istituzione.

Programma delle conferenze

Martedì 6 luglio 2021, ore 17.45

Marzia Vidulli Torlo (Conservatore del Museo d’Antichità “J.J. Winckelmann”, Trieste)

Le armi degli Dei. L’esempio della Grotta delle Mosche di San Canziano del Carso

Martedì 13 luglio 2021, ore 17.45

Claudio Zaccaria (studioso senior Università degli Studi di Trieste, Società Istriana di Archeologia e Storia Patria)

Storia e storie di soldati romani nel territorio di Aquileia… e oltre

(conferenza tenuta con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Assessorato alla cultura, sport e solidarietà, L.R. 16/2014, art. 27)

Martedì 20 luglio 2021, ore 17.45

Antonio Rossetti (Storico, Cervignano del Friuli)

Un tragico martedì. L’eccidio di Cervignano dell’11 settembre 1509

Martedì 27 luglio 2021, ore 17.45

Paolo Gropuzzo (Questore di Gorizia, storico)

Grande Guerra. Eroi del Carso ad Aquileia

Martedì 3 agosto, ore 17.45

Lorenzo Cadeddu (Presidente del Centro Studi Storico Militari sulla Grande Guerra “Piero Pieri”, Vittorio Veneto)

La leggenda del Milite Ignoto

Programma delle visite a Parchi tematici e Musei

Martedì 10 agosto, ore 10

Museo Civico di Antichità “J.J. Winckelmann”

Via della Cattedrale, Trieste

Giovedì 19 agosto, ore 10

Civico Museo del Risorgimento e Sacrario di Oberdan

Via XXIV Maggio (Piazza Oberdan), Trieste

Mercoledì 25 agosto, ore 10

Civico Museo della Guerra per la Pace “D. de Henriquez”

Via C. Cumano 22, Trieste

Mercoledì I settembre, ore 10

Parco Tematico della Grande Guerra di Monfalcone

Salita alla Rocca

Visita curata da Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Trieste