Il Comune di Udine annuncia gli eventi della “Giornata mondiale contro le donne”. Poi corregge….

Imbarazzante inciampo della comunicazione della giunta Fontanini. Sulla pagina Facebook del Comune di Udine viene postata una locandina “Novità dalla giunta”. Oibò al terzo punto della lista ecco apparire l’annuncio che definire imbarazzante è poco: si legge testualmente “-Programma degli eventi in occasione della “Giornata mondiale contro le donne” dal 17 novembre al 3 dicembre”. Ovviamente sui social si è scatenata l’ilarità con più di qualcuno che a fatto notare che forse l’errore era di natura “freudiana” per altri si spiega così il sondaggio che vede Fontanini amato dagli udinesi (tutti maschioni ovviamente). Sondaggio commissionato dalla Lega, come chiedere all’oste se il vino è buono. L’annuncio è durato poco ed è stato corretto, ma ovviamente internet non perdona.