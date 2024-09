Il consigliere comunale di Insieme Liberi Ugo Rossi fa il bis condannato a 6 mesi dopo i 5 già “incassati”

Il Tribunale di Trieste ha condannato il friulano Ugo Rossi a 6 mesi in primo grado per resistenza e lesioni risalenti al 2022 quando il no vax entrò senza green pass al ricreatorio Toti di Trieste, quando era in corso un sopralluogo della commissione consiliare di cui Rossi faceva parte. Rossi si era rifiutato di esibire il green pass, per poi ribellarsi con veemenza agli agenti di polizia locale che lo avevano invitato a uscire dalla struttura. La pena per lesioni personali si somma a una precedente condanna a cinque mesi per un episodio analogo di cui si era reso protagonista all’ufficio postale di viale Raffaello Sanzio. La somma delle due condanne porta a undici mesi. Rossi può beneficiare della condizionale, ma dovrà pagare circa 10mila euro tra risarcimenti e spese processuali, dal canto suo ha annunciato ricorso.