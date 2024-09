Carovita: Francescon (Pd), Giunta Fedriga lo consideri emergenza

“Il rialzo dei prezzi che colpisce il Friuli Venezia Giulia e Pordenone in particolare va considerato assieme al peso aggiuntivo del mancato adeguamento dei salari, che in Italia restano tra i più bassi. Il tema dell’impoverimento delle famiglie a reddito fisso dovrebbe essere considerato una delle emergenze più serie dalla Giunta regionale, molto impegnata a festeggiare record occupazionali ma molto meno a preoccuparsi per il calo della produzione industriale. Oltretutto, l’aumento dei prezzi va valutato in una fase di inflazione calante, con caratteristiche strutturali che non possiamo attenderci rientrino, incidendo come sempre in questi casi sui ceti più bassi ma anche sui medi, che si assottigliano e che temono per il tenore di vita. Allora servono politiche di welfare molto più incisive, non bonus ma interventi strutturali per alleggerire la spesa in beni e servizi. E serve soprattutto fare di più per invertire la tendenza alla deindustrializzazione del territorio, che desertifica settori produttivi e terziario”. La responsabile regionale Lavoro del Pd Fvg Valentina Francescon commenta i dati Istat che collocano il Friuli Venezia Giulia al terzo posto per i rincari della spesa e Pordenone tra le prime dieci città in Italia.