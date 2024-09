Sanità pubblica, stop al declino: nuovo documento del coordinamento salute Fvg

“Fermiamo il piano inclinato della grave situazione della Sanità Pubblica”- è il titolo del documento che verrà presentato venerdì prossimo 20 settembre a Udine dal Coordinamento Salute Fvg, nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 nel salone della Cgil provinciale, in via Gio Batta Bassi 36. «Nella nostra regione – si legge nel documento che annuncia la conferenza stampa – quasi il 10% dei cittadini sono costretti a rinunciare alle cure, tanti altri a tortuosi e lunghi percorsi per le cure primarie o a ricorrere al privato pagando la prestazione. Gli ingenti impegni finanziari messi a disposizione dalla Regione – scrive ancora il Coordinamento – sono stati utilizzati per incrementare gli stanziamenti al privato, con continue esternalizzazioni e aumento degli accreditamenti, lasciando purtroppo sotto finanziato il pubblico, che vede una progressiva riduzione di personale, chiusure o tagli ai servizi». Il documento contiene proposte di rilancio della sanità pubblica che riguardano in particolare personale, liste d’attesa, ospedali di rete e servizi territoriali. Oltre agli organi di stampa sono invitate organizzazioni sindacali, associazioni, capogruppo consiliari regionali e membri della terza Commissione del Consiglio.