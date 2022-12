Il consorzio Nip di Maniago e le aziende aiutano le associazioni con i panettoni solidali 

Un panettone non solo buono ma che fa anche del bene: anche quest’anno il NIP – Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone con sede a Maniago- ha proposto alle aziende insediate nelle zone industriali da esso gestite (oltre a quella di Maniago, Montereale Valtellina, Meduno, Pinedo Claut-Cimolais ed Erto e Casso) il progetto dei panettoni “solidali” con lo scopo di donare il ricavato ad un’associazione del territorio. Molto positiva la risposta, con 850 ordini da parte di 38 aziende. Il ricavato di circa 13 mila euro andrà a sostenere la Lega Italiana Handicap ODV Maniaghese.

“Ancora una volta – ha commentato Saverio Maisto direttore del NIP – le aziende insediate hanno dimostrato il loro grande cuore e la loro attenzione per la comunità con cui si relazionano. Si tratta della ottava volta che proponiamo questo progetto e il sostegno delle ditte non è mai venuto a mancare. Noi indichiamo un importo minimo per la donazione per ogni panettone ma le aziende sono state decisamente generose, permettendo quindi fare del bene ancora maggiore”.

Per il Natale del 2022 l’attività è stata implementata per e con “La Lega Italiana Handicap ODV Maniaghese”, associazione nata nel 1989 che in questi anni ha saputo rappresentare un riferimento sicuro per molte persone con disabilità del territorio, che proprio grazie a questa associazione hanno trovato un modo per stare insieme, socializzare, crescere e rendere consapevole la comunità della loro presenza. Un importante realtà di volontari che da molto tempo opera con soddisfazione nel territorio e non solo.

“Ci ha fatto molto piacere essere stati coinvolti per questo Natale dal Consorzio NIP nell’iniziativa Panettoni Solidali 2022 – spiega il presidente della Lega Handicap ODV Maniaghese Gianni Bonavolta -. Volentieri ci siamo impegnati nell’organizzazione, confezionamento e distribuzione di tutti i panettoni grazie al tempo donato da una decina di volontari. Un’occasione importantissima che ha messo insieme il mondo imprenditoriale e quello dell’associazionismo creando una buona sinergia per raggiungere, ognuno nel proprio ruolo, al meglio l’obiettivo finale: quello di promuovere la cultura della solidarietà. Ringrazio, anche a nome di tutta l’associazione, il presidente del NIP Renato Piazza e il Direttore Saverio Maisto per averci coinvolto nell’edizione del 2022 e tutti gli imprenditori che hanno aderito all’iniziativa”.

Negli scorsi anni il NIP e le aziende, tramite i fondi raccolti hanno aiutato altre realtà del territorio Provinciale: ADMO nel 2015, AIL nel 2016, Fondazione Bambini e Autismo nel 2017, Cooperativa San Mauro di Maniago nel 2018, la Biblioteca di Sara nel 2019, l’Associazione Angolo nel 2020, Voce Donna nel 2021.