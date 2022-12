Remanzacco (Ud) : il 26 dicembre note di Natal con la nuova banda di Orzano

Grande attesa per il tradizionale concerto Note di Natale della Nuova Banda di Orzano. Come da tradizione la banda, una delle protagoniste della scena musicale del territorio di Remanzacco, chiuderà le proprie esibizioni annuali il 26 dicembre alle ore 18 all’Auditorium G. De Cesare. L’evento è inserito nel cartellone “A Nadal sunin insieme” promosso da Anbima Udine ed è organizzato con la collaborazione del Comune di Remanzacco – Assessorato alla Cultura. Il concerto ad ingresso gratuito sarà l’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale. In programma alcune delle più celebri arie musicali delle feste in chiave bandistica. La Nuova Banda di Orzano come noto è stata fondata il 15 agosto 1948 nell’allora sede dell’Enal, in un periodo ricco di speranza per il futuro vista la guerra terminata da poco. Si presentò per la prima volta alla popolazione orzanese il 1° gennaio 1949 e quindi quest’anno celebra i suoi 74 anni di attività. Come consuetudine la mattina di Capodanno allieterà i compaesani girando per le strade del paese intonando i propri speciali auguri per l’anno nuovo.