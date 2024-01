«Il poeta demodeista vive nel presente, ma senza farsi ingabbiare nella meccanicità mediocre del modello produttivista e consumistico, che riduce l’esistenza a livello cosale e la soggettività a mero automa. Egli, infatti, è la voce solitaria che non si piega al conformismo dell’assenza di pensiero, per questo la meraviglia continua ad abitare i suoi occhi e il suo cuore, come un fanciullo.»

[Lucrezia Lombardo]