Il fiore raro: Dialoghi sulle malattie rare e sulla solitudine delle famiglie l’8 ottobre al Centro Balducci

Evento "Il fiore raro": Dialoghi sulle malattie rare e sulla solitudine delle famiglie si svolgerà l'8 ottobre 2021 alle ore 18 Centro Balducci di Zugliano in sala Petris

RELATORI:

Simona Liguori: Medico oncologo per le cure domiciliari presso l'ASUFC (Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale). Attualmente Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Terza Sanità;

Maura Pontoni: Titolare della Casa Editrice "Orto della cultura", da anni collabora con realtà scolastiche e istituzioni per progetti didattici. Membro della Commissione Pari Opportunità del Comune di Udine;

Andrea Spessotto: Laureato in Conservazione dei Beni Culturali, scrive fiabe e racconti per adulti e bambini. È autore del libro "Nulla spegne le stelle". Marito di Cristina e papà di Emanuele, un ragazzino che da tempo lotta per vivere.

Alessandra Zenarola: Assistente sociale presso l'ASUFC ed esperta di tutela dei minori e di violenza domestica, da cinque anni si occupa di disabilità. Autrice di romanzi e di racconti.

Nel corso della serata verrà presentato il libro "Nulla spegne le stelle" di Andrea Spessotto.

Per partecipare a questo evento è obbligatorio esibire il Green Pass e registrarsi a questo LINK