Il futuro del comparto bosco parte dai giovani: Valcanale primo gruppo di boscaioli FSC d’Italia

I boscaioli del Tarvisiano uniscono forze ed energie per condividere un obiettivo importante e unico nel panorama regionale: ottenere una doppia certificazione di gruppo - Catena di Custodia FSC e PEFC - e diventare così, tutti assieme, una realtà ancora più competitiva. Ad aver aderito al progetto di Legno Servizi, intestatario della certificazione (l'iter documentale si è appena concluso), sono sette ditte di utilizzazione boschiva della Valcanale e di Canal del Ferro - Pittino Valerio, Pittino Valentino, Utilizzazioni Boschive Bar Stefano, Nodale Dario, Vuerich Gregorio, Matiz Daniele, Gelbmann Zeno -, circa un terzo dei boscaioli operativi in questa area. Il gruppo avviato ora intende ampliare il progetto coinvolgendo altre aree della regione, sempre con la prerogativa che ad aderire siano unicamente dei boscaioli. Gregorio Vuerich, consigliere di Legno Servizi e rappresentante in consiglio per la Valcanale, titolare di una delle ditte certificate, evidenzia la dinamicità dell’area e la giovane età degli aderenti progetto (età media 30 anni), nonché l’importanza la valorizzazione del legno locale, la certezza circa la sua provenienza e sostenibilità. “Si tratta di una certificazione di gruppo di particolare valore - spiega Vuerich - in quanto è l'unica a raccogliere esclusivamente ditte di utilizzazione boschiva, oltre ad essere la prima nella nostra regione a proporre la doppia certificazione, affiancando la FSC alla PEFC; tutti gli aderenti, infine, appartengono alla stessa area della Canal del Ferro e Valcanale”. “Soprattutto in una zona di confine, considerati gli scambi con l’Austria, la doppia certificazione è un requisito sempre più richiesto - aggiunge Carlo Piemonte, presidente Legno Servizi Forestry Cluster FVG -. Una tappa importante per i nostri soci, che la nuova Legno Servizi accompagna guardando alle necessità attuali e future del comparto e del territorio. Adesso la vera sfida è portare verso questo traguardo anche le proprietà boschive pubbliche e private”. Chi è Legno Servizi Forestry Cluster Fvg Costituita nel 1995, nasce dall’esigenza di sostenere e rafforzare i soggetti operanti nella filiera bosco-legno, per valorizzare una risorsa largamente presente nelle montagne del Friuli Venezia Giulia ma scarsamente utilizzata. Oggi è una realtà capace di stare al fianco delle imprese con servizi specializzati e della Regione per affrontare le sfide attuali e future come un unico sistema Legno Fvg. Legno Servizi guarda a tutte le filiere del legno, è in grado di focalizzare l’attenzione sulla valorizzazione della materia prima regionale, primario obiettivo della cooperativa, in tutte le sue diverse caratteristiche: dal legno di montagna al Cividalese dalla pioppicoltura alla pedemontana pordenonese. Punta a nuove sinergie imprenditoriali e professionali capaci di ridare slancio, forza e fiducia ad un comparto che vedrà sempre nel Legno Fvg una risorsa preziosa da valorizzare.