“Il Genio e l’opera”: Sabato concerto a Udine con l’ensemble dell’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani

Sabato 4 giugno, ore 20.45, l’ensemble dell’Orchestra Filarmonici Friulani con l’attore Giacomo Segulia presenta un divertente concerto alla scoperta dell’opera italiana da Rossini fino alle musiche di film di Nino Rota. L’opera, si legge in una nota di presentazione dello spettacolo, è parte del DNA culturale italiano e ci accompagna attraverso i secoli, fino alla trasformazione nella musica da film. Un percorso affascinante e leggero è quello realizzato da “Il Genio e l’opera”, concerto dell’ensemble dell’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani previsto sabato 4 giugno, alle ore 20.45, nell’Auditorium Spazio Venezia di Udine con ingresso libero. Un percorso musicale dedicato all’opera appunto attraverso brani conosciuti di W.A. Mozart, G. Rossini e G. Verdi che approda alla celeberrima colonna sonora del “Gattopardo” firmata da Nino Rota. A guidare il viaggio musicale realizzato dai musicisti dell’Orchestra sarà Giacomo Segulia, giovane attore e cantante triestino. Oltre ai testi originali, anche le trascrizioni sono opera di un giovane talento friulano, il compositore Andrea Nassivera, impegnato alla fisarmonica sul palco. “Il Genio è opera” inaugura Orchestra in città, il progetto realizzato dall’OFF con il sostegno del Comune di Udine con l’obiettivo di portare concerti di musica classica nei quartieri di Udine. Inserito nel programma di UdinEstate, il calendario di Orchestra in città proseguirà l’11 luglio nel Chiostro della Chiesa di San Domenico con “Mozart: il Genio e la leggerezza”. Tutti gli appuntamenti sono sostenuti dal Ministero della Cultura e dalla Regione Friuli Venezia Giulia e sono ad ingresso libero. Maggiori informazioni online su www.filarmonicifriulani.com