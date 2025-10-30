Il Global Movement to Gaza annuncia in Fvg nuove manifestazioni su Gaza: “La tregua è una menzogna”

Con una nota l’associazione Global Movement to Gaza Fvg annuncia nuove manifestazioni in favore dei palestinesi, si legge: “Israele continua a bombardare: il genocidio non si è mai fermato, e ora più che mai non possiamo abbassare la guardia. Solo ieri state uccise oltre 125 persone a G4za, in gran parte donne e bambini. Nelle ultime settimane Israele ha già violato il cessate il fuoco più di 150 volte. E ora? Dice di voler tornare alla tregua. Ma nella notte le bombe hanno colpito ancora, mentre in Cisgiordania continua la pulizia etnica. Questa non è pace. È propaganda. È una farsa. È l’ennesima copertura per continuare indisturbati il massacro. Dove sono le sanzioni? Dove sono le conseguenze? Continuiamo a chiedere l’embargo militare e la fine della complicità dei nostri governi con uno Stato che viola ogni principio di umanità e di diritto. Scendiamo in piazza oggi, domani, sempre. Facciamo rumore, blocchiamo tutto. Con la voce, con i corpi, con l’arte. Finché giustizia non sarà fatta. Finché la Palestina non sarà libera. Si stanno programmando azioni e presidi in tutta Italia. Noi in Fvg ci vediamo in piazza venerdì 31 ottobre alle 18. Indossate e/o portate con voi qualcosa di ROSSO, quale simbolo del sangue versato dai palestinesi”. Le manifestazioni in Fvg saranno in contemporanea in quattro presidi a Udine, Pordenone, Monfalcone e Trieste. Tutti alle 18.00 di domani 31 Ottobre