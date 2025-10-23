Torna a Udine “Migrante a chi? Migrante perché?” a Udine, 30 ottobre 2025 – Spazio 35

Dopo il successo dei precedenti appuntamenti a Udine e Fagagna, tornano le conversazioni aperte al pubblico su accoglienza, integrazione e prevenzione alla radicalizzazione. Il ciclo di incontri Migrante a chi? Migrante perché? torna a Udine, questa volta nel cuore di Borgo Stazione, quartiere multietnico e simbolo della convivenza e delle trasformazioni sociali della città. L’appuntamento è fissato per giovedì 30 ottobre alle ore 18.00, presso Spazio35 in via Caterina Percoto 6, e vedrà il microfono aperto ai cittadini, agli operatori e ai testimoni diretti per un confronto partecipato sui temi dell’accoglienza, della convivenza e della prevenzione della radicalizzazione.

L’iniziativa è promossa da Oikos ETS e Time For Africa, in collaborazione con il Garante dei diritti delle persone detenute della città di Udine, l’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia e i Comuni di Cervignano del Friuli, Fagagna e Terzo d’Aquileia, nell’ambito del progetto regionale TERRA FORTE – TERritorio e RAdicalizzazione FORmazione e TEstimonianza, finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi della Legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 “Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione”.

Con l’incontro di Borgo Stazione, Oikos ETS prosegue la propria opera di sensibilizzazione e costruzione di spazi di dialogo reale tra cittadini e istituzioni, con l’obiettivo di favorire conoscenza reciproca e consapevolezza sociale. Le tappe precedenti del ciclo – dal Quartiere Aurora a Fagagna – hanno registrato un’ampia partecipazione e un confronto vivace, segno del bisogno diffuso di ascolto e di esperienze condivise.

Gli esperti di Oikos ETS e di Time For Africa, insieme a testimoni diretti dei percorsi migratori, dialogheranno con i partecipanti rispondendo a domande, raccogliendo esperienze e offrendo spunti di riflessione su come le comunità locali possono diventare protagoniste attive di accoglienza e inclusione.

L’incontro sarà accompagnato da un aperitivo conviviale, per mantenere lo spirito aperto e informale che caratterizza l’intero percorso. La partecipazione è libera e aperta a tutti.