Il grande chitarrista Christian Lavernier martedì prossimo a Udine

Armonie in Città ospita il progetto sonoro The Circular Sound Ad Armonie in Città un artista di calibro internazionale: il grande chitarrista Christian Lavernier. Martedì 8 agosto, alle 20:30, proporrà nella Chiesa di San Giacomo Apostolo a Udine il suo progetto sonoro The Circular Sound. L’artista presenta alcune trascrizioni, arrangiamenti e improvvisazioni costruiti nel corso degli anni

su musiche di A. Montes e Lavernier stesso. Nel programma, il materiale proposto si sviluppa attraverso opere originali scritte per chitarra ed estemporanea improvvisazione, creando un ambiente sonoro circolare alla base del vero movimento creativo. Con l’improvvisazione che scorre tra le pieghe delle storie e torna al pubblico sempre più ricca, più sorprendente, si ha un’evoluzione costante nella contemporaneità dell’atto artistico. Opere e improvvisazione, opposte e complementari. Dopo aver partecipato e vinto numerosi concorsi internazionali, Christian Lavernier inizia subito la sua carriera concertistica professionale esibendosi in importanti festival e stagioni sia a livello nazionale (Accademia Internazionale di S. Cecilia di Roma, Festival delle Due Città, Todi Festival) che internazionale (Russia, Spagna, Thailandia, Giappone, U.S.A, Mexico, Cina). Lavernier suona su chitarre Josè Ramirez ed è endorser ufficiale di Aquila Corde Armoniche. Nel 2016 il maestro liutaio C. Gonzalez ha ultimato la prima e unica chitarra tiorbata “La Soñada” immaginata, costruita e dedicata a Lavernier ed alla sua nuova interpretazione musicale. La rassegna, che vede l’organizzazione a cura della Fondazione Luigi Bon, è realizzata grazie al sostegno del Comune di Udine, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Ministero della Cultura e di CiviBank, oltre che grazie al mecenatismo di molti sostenitori, tra cui la Fondazione

Friuli. L’ingresso al concerto è gratuito.