Il Gruppo Hera perfeziona l’acquisto del Gruppo Sostelia e diventa il player di riferimento italiano nel trattamento delle acque

L’integrazione rafforza ulteriormente il posizionamento della multiutility nel settore del trattamento delle acque sia civili che industriali, attivando forti sinergie commerciali con la controllata Herambiente. Dall’operazione (valore complessivo di 138 milioni di euro), si stima un contributo alla crescita del MOL del Gruppo Hera pari a oltre 20 milioni di euro

Un gruppo radicato in tutto il nord Italia

Il Gruppo Hera ha perfezionato oggi l’acquisto del 100% di STA Società Trattamento Acque S.p.A., di Mantova, e delle relative società controllate: NTW (di Cornuda – TV), CID (di Colloredo di Monte Albano – UD), NPC (di Marene – CN), Trentino Acque (di Lavis – TN), COMS (di Talmassons – UD) e Acque della Concordia (di Mantova).

Nel loro insieme le società formano il Gruppo Sostelia, che grazie ai know-how peculiari delle proprie entità è fra i più importanti player privati italiani leader nel water treatment con tecnologie avanzate, ricerca, sviluppo e know-how di alto livello. La vendita è avvenuta per il 65% da parte di Xenon Fidec, fondo di private equity impact gestito da Xenon AIFM, e per il restante 35% da imprenditori, soci di minoranza di STA, che a partire da agosto 2023 avevano ceduto al fondo l’intero capitale delle singole società.

La firma dopo la positiva verifica delle condizioni sospensive

La compravendita odierna segue la positiva verifica di tutte le condizioni sospensive previste dall’accordo vincolante stipulato lo scorso 19 gennaio e comunicato in pari data, fra cui la preventiva cessione del 100% di Smart SEA, società esclusa dal perimetro dell’operazione.

I numeri del Gruppo Sostelia

Il Gruppo Sostelia gestisce oltre 1.200 impianti, ha più di 1.200 clienti attivi, circa 350 collaboratori e un fatturato di circa 100 milioni di euro. Circa il 70% dell’attività è focalizzata sui clienti industriali.

Nasce un player di riferimento nel trattamento delle acque

Il Gruppo Hera rafforza così ulteriormente il suo posizionamento nei due settori water e waste, con riferimento al trattamento delle acque civili e industriali, ambito particolarmente sinergico con le proprie attività.

Come illustrato più diffusamente nel comunicato stampa distribuito in occasione della firma dell’accordo vincolante, con questa acquisizione il Gruppo Hera diventa, infatti, il player di riferimento in Italia nel trattamento delle acque, con un’offerta integrata su tutta la filiera: dalla progettazione e costruzione alla gestione e manutenzione, fino al trattamento e smaltimento dei rifiuti liquidi e fanghi correlati ai processi di depurazione.

I razionali economici: enterprise value a 138 milioni e contributo al margine operativo lordo di oltre 20 milioni

L’operazione ha un’enterprise value di 138 milioni di euro e si stima possa portare un contributo alla crescita del margine operativo lordo consolidato del Gruppo Hera per più di 20 milioni di euro, oltre al valore delle sinergie da integrazione previste.