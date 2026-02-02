Il lago di Cavazzo oggetto di attenzione al Parlamento Europeo. oggi conferenza stampa a Udine

In 12 luglio dello scorso anno era stata inviata al Parlamento Europeo una petizione riguardante il disastroso stato in cui è lasciato il Lago di Cavazzo o dei Tre Comuni nonostante il Piano Regionale di Tutela delle Acque preveda di “recuperare le condizioni di naturalità e di garantirne la fruibilità” e la censura da attuare alla derivazione dallo scarico del lago richiesta dal Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana. Il Parlamento Europeo ha già preso in carico la petizione e la ha trasmessa alla competente Commissione per la Petizioni, la quale l’ha a sua volta trasmessa alla Commissione Ambiente, alla Commissione Sanità Pubblica, alla Commissione per la sicurezza alimentare avendo ravvisato la competenza anche di queste Commissioni. Per conoscere lo stato del lago La Vicepresidente della Commissione per le

Petizioni on. Cristina Guarda lunedì 2 febbraio ’25 visiterà il lago e la sua valle e parteciperà questa mattina (ore 11) ad una CONFERENZA STAMPA A UDINE VIA SABBADINI, 31 PALAZZO DELLA REGIONE SALA KUGY LUNEDI’ a lla quale Interverranno:

l’on. CRISTINA GUARDA, parlamentare europea, Vice Presidente della Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo;

I SOTTOSCRITTORI DELLA PETIZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO: FRANCESCHINO BARAZZUTTI, già sindaco di Cavazzo Carnico,

IVO DEL NEGRO, già sindaco di Trasaghis, ENORE PICCO, già sindaco di Bordano, CLAUDIO POLANO, già vicepresidente della Comunità Montana del Gemonese. Il Lago di Cavazzo o dei Tre Comuni, si legge nell’invito, potrà recuperare le condizioni di naturalità e fruibilità anche con il Vostro aiuto. Dopo la visita al lago e dintorni alle ore……. la Vicepresidente parteciperà nel municipio di Trasaghis a un incontro al quale sono stati invitati i Sindaci di Bordano, Cavazzo Carnico, Osoppo, Trasaghis, il Presidente del Consorzio BIM del Tagliamento, i Presidenti delle Comunità di Montagna della Carnia e del Gemonese.