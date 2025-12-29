Il magico mondo di Johann Strauss: 1 gennaio al teatro Pasolini di Cervignano del Friuli
Il magico mondo di Johann Strauss per i 200 anni dalla nascita (1825 – 2025). Giovedì 1 gennaio 2026 ore 16:00 al Teatro Pasolini, piazza Indipendenza, 34 – Cervignano del Friuli
Ingresso libero Il concerto dell’orchestra Camerata Strumentale Italiana è organizzato dal Comune di Cervignano del Friuli in collaborazione con l’Associazione Culturale Teatro Pasolini, grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia. Partner ufficiale dell’orchestra: Istituto Internazionale di Studi sui diritti dell’uomo.
Direttore d’orchestra: Fabrizio Ficiur
Cantante: Ennio Ficiur