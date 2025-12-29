Laboratorio di cianotipia a palazzo Frisacco a Tolmezzo nell’ambito della mostra “Le immagini della Fantasia 42”

Domenica 4 gennaio 2026, dalle 14.30 alle 17.30, la fotografa Annalisa Doriguzzi Breatta terrà il laboratorio di ciaonotipia “Blu Radici”, nell’ambito della mostra “Le immagini della fantasia 42”, esposta fino all’8 febbraio prossimo a palazzo Frisacco di Tolmezzo.

Dopo il diploma al Liceo Artistico, Annalisa ha frequentato il corso di Fotografia allo IED – Istituto Europeo di Design di Milano ed attualmente lavora tra la Lombardia e il Friuli. Ispirandosi al patrimonio figurativo delle illustrazioni esposte, curerà un’esperienza dedicata all’antica tecnica della cianotipia, che consente di realizzare stampe fotografiche dal caratteristico colore Blu di Prussia. Su una carta resa sensibile si disporranno alcuni oggetti naturali o artificiali particolarmente adatti a lasciare un’impronta bidimensionale. L’esposizione alla luce del sole per i minuti necessari consentirà di impressionare l’immagine sulla carta. Sarà un momento creativo imperdibile che consentirà di ottenere una stampa unica. I prossimi appuntamenti in mostra: sabato 10 gennaio pomeriggio laboratorio di ceramica a cura del gruppo “Verde Cella” di Tolmezzo, domenica 25 gennaio pomeriggio esperienza immersiva con lo “Yoga della Risata” di Marta Andreussi, domenica 8 febbraio 2026 pomeriggio finissage della mostra a sorpresa.