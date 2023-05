Il meglio del mercato moto attende gli appassionati alla 37 ª Biker Fest International

La Biker Fest International si conferma il primo polo per i Demo Ride in Europa. Un appuntamento irrinunciabile per 12 fra le più prestigiose Case motociclistiche e per gli appassionati, che nella collaudata area parcheggio dello stadio “G. Teghil” di Lignano Sabbiadoro (UD) troveranno a disposizione il meglio del mercato moto 2023 per una prova su strada gratuita. È un successo annunciato: lo scorso anno, alla Biker Fest International 2022, i brand presenti hanno potuto tastare il polso della passione registrando il tutto-esaurito con un totale di ben 3.800 prenotazioni, mai così tante in un solo evento. A queste si sono aggiunti i test ride e drive dell’E-Mobility Village, giunto al suo quarto anno.

Sarà Honda ad aprire il lungo weekend dei test ride già dal giovedì. A Lignano farà tappa l’Honda Live Tour, che metterà a disposizione del pubblico femminile una scuola guida dedicata – gratuita e alla portata di tutte – con moto e scooter 125 a marce. Sarà anche l’occasione per salire in sella alle novità XL750 Transalp e CB750 Hornet, due regine del segmento medio enduro e naked del 2023; e della nuova, potente roadster CB1000R. Saranno accompagnate dall’Africa Twin e dagli altri modelli di riferimento dell’Ala Dorata. Dal giorno successivo, BMW Motorrad presenterà in esposizione statica e su strada la sua gamma Heritage, una scelta particolarmente significativa nell’anno del Centenario del marchio bavarese. Riflettori puntati sulla cruiser R18, spinta dallo scultoreo bicilindrico boxer da 1.8 litri raffreddato ad aria, e sui modelli della gamma R nineT. Sarà esposta anche l’iconica R nineT 100 Years, il modello speciale in edizione limitata di 1923 esemplari che celebra la fondazione della divisione Motorrad.

Ducati animerà l’area Demo Ride attraverso la concessionaria di zona RS Moto, che metterà a disposizione degli appassionati il meglio della gamma on/off di Borgo Panigale con i propri istruttori di guida. Accanto alle prestazionali big dual Multistrada V4 Rally e Multistrada V4, spinte dai 170 cv del nuovo motore V4 Granturismo e adatte ai lunghi viaggi, anche la Desert X, progettata per i percorsi più avventurosi e le condizioni più impegnative. Il 2023 è un anno di importanti anniversari anche per Harley-Davidson, che celebra i 120 anni di storia del marchio e i 40 anni del club ufficiale HOG (Harley Owners Group). Per l’occasione, a Lignano saranno presenti i Chapter locali, pronti a festeggiare il Bar and Shield. Nella sua area, Harley-Davidson Italia metterà a disposizione una flotta di 15 moto demo e un team di rider professionisti. Ci sarà solo l’imbarazzo della scelta fra le bestseller Pan America e Pan America Special, le cruiser Road Glide ST, Street Glide ST e Ultra Limited; i big twin Heritage Classic, Low Rider ST, Sport Glide e Street Bob. In più l’agile Nightster Special, dotata del V-twin Revolution Max 975.

La 37^ Biker Fest è anche l’occasione per festeggiare il debutto di Jawa Moto Italia, che si presenta in anteprima sul mercato tricolore con un intera line-up di moto di media cilindrata. Nata nel 1929 e fiore all’occhiello della raffinata industria boema anche durante gli anni difficili del Secondo dopoguerra, Jawa è sempre contraddistinta sia per l’affidabilità dei suoi prodotti sia per il suo impegno nel motorsport, soprattutto nello Speedway ma anche nel Mondiale GP. La leggendaria casa ceca – già cecoslovacca – porterà a Lignano modelli che spaziano dal settore modern classic, come la scintillante 300 CL e la sua edizione speciale 300 CL Limited, a quello delle enduro stradali, come la RVM 500 Adventure. Questa moderna Adv, equipaggiata con un bicilindrico parallelo da 471 cc, mette nel mirino le più competitive rivali ad assetto rialzato, preparandosi a sgomitare nel vivace segmento A2. E ritagliate sulle esigenze dei neopatentati sono anche la 350 CL Pérák, una “bobberina” che con il suo stile vintage celebra le Jawa del passato, e la RVM 500 Scrambler, sfiziosa neo-retrò che unisce il fascino delle “tuttoterreno” alle prestazioni di una nuda moderna.

Anche Kawasaki rinnova la sua presenza nell’area demo ride della BFI schierando un ampio ventaglio di modelli per i test ride. Dedicata ai biker la urban cruiser Vulcan S, che sarà affiancata dalle potenti sport tourer Ninja H2 SX SE e Ninja 1000SX e dalle adventure tourer Versys 1000 S e 650. A disposizione le naked Z650 e Z650RS; e Z900, Z900 SE e Z900RS. Keeway Group parteciperà attraverso la concessionaria ufficiale Palmino Motors con i marchi Keeway, MBP ed EZI. Si potrà avere un saggio della gamma stradale Keeway con la custom di piccola cilindrata Superlight 125 e le cruiser bicilindriche RK V125C e V302C. Alle quali si aggiungerà la RKF 125, bestseller sul mercato italiano fra le ottavo di litro. MBP sarà presente con la naked sportiva M502N da 500 cc, mentre lo scooter elettrico EZI CITI 2-HS sarà il testimonial del segmento urban mobility.

Moto Guzzi sarà ufficialmente presente con il suo truck e quasi tutta la gamma 2023. In particolare, gli appassionati potranno provare le V7 Special Red Stripe Twin Tone e V7 Stone Special Edition Shining Black, l’enduro stradale V85TT e le nuove V100 Mandello e V100 Mandello S. Per la prima volta, Moto Morini parteciperà alla BFI portando la gamma 2023 completa: le naked Seiemmezzo nelle versioni Scrambler e Street e la crossover di successo X-Cape. A disposizione dei motociclisti gli esperti del team Moto Morini e gli istruttori, che guideranno gli appassionati su percorsi ad hoc.

Tra i brand protagonisti dell’area Demo Ride non può mancare Royal Enfield, presente con la gamma 2023 al completo. La curiosità è tutta per la Super Meteor 650, la nuova cruiser che promette facilità e piacere di guida. Non solo: ad affiancarla tra le novità, la Interceptor 650 e la Continental GT 650 in versione 2023. Per quanto riguarda le 350, sarà possibile guidare le bestseller HNTR 350 e Meteor 350, oltre alla Classic 350. Fra le offroad, le Himalayan e Scram 411 completano l’offerta dello storico brand. La partecipazione di SWM Motorcycles sarà in sinergia e collaborazione con la concessionaria Palmino Motors di Codroipo, che esporrà tutta la gamma 2023. Per i demo ride saranno disponibili la motard monocilindrica SM 500 R, dall’impostazione di guida racing; e la scrambler mono Six6 500, che si distingue per la guida facile e intuitiva, una qualità particolarmente apprezzabile per chi ama le moto poco impegnative.

Una coppia di rider professionali aprirà i test ride di 25/30 minuti offerti da Triumph Motorcycles. La BFI è una delle tappe del “Best of British Tour”, al quale si accede gratuitamente prenotandosi in loco, oppure online. Ampia possibilità di scelta fra strada e fuoristrada, con le adventure Tiger Sport 660, 900 e 1200; le roadster tre cilindri Trident 660, Street Triple R e RS, oltre alle performanti Speed Triple 1200 RS e RR.

Oltre ai test ride dei brand presenti, sempre nell’area Demo Ride domenica 21 maggio gli istruttori della Scuola Corsetti terranno un corso completo di guida sicura, dedicato a tutti coloro che vogliono sensibilmente migliorare le proprie capacità.