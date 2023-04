«Il momento di cambiare è ora» Domani De Toni chiude la campagna elettorale con lo slogan:

De Toni rilancia e raddoppia. Nell’ultimo giorno di campagna elettorale del ballottaggio, il candidato sindaco del centrosinistra chiuderà infatti domani, 14 aprile, con “un progetto e una festa”.

Alle 16.30 l’appuntamento è in via Riccardo di Giusto per la presentazione, insieme con Ivano Marchiol, del progetto di creazione di un’area verde attrezzata che possa diventare cornice per eventi e iniziative e per il recupero del Centro Polifunzionale. Appuntamento che segue la passeggiata a Laipacco, sempre con Marchiol, in partenza alle 13 dalla trattoria Al Caminetto per visitare i luoghi e le persone del quartieri.

Ancora una vera e propria festa «con e tra le persone» poi, dalle 18 al birrificio al Bire in piazzale Osoppo. Una grande festa insieme con la colazione che lo ha sostenuto come progetto civico alla carica di sindaco, ovvero Terzo Polo, Alleanza Verdi e Sinistra, Pd e Lista Civica De Toni Sindaco, ma anche con Ivano Marchiol e la sua coalizione (Spazio Udine, Movimento 5 Stelle e Udine Città Futura) con cui De Toni ha stretto un accordo in vista del ballottaggio di domenica 16 e lunedì 17 aprile.

Saranno due momenti per «ringraziare ancora una volta prima di tutto cittadine e cittadini – commenta De Toni – che in questi mesi ci hanno ascoltato, ma soprattutto ci hanno manifestato la voglia di essere loro, prima di tutto, ascoltati. Come abbiamo fatto fino ad ora, quindi, non potevamo che chiudere questa campagna elettorale ancora tra le persone. Il momento per cambiare è ora».

«Sul piano personale – commenta il candidato – è stata un’esperienza nuova, entusiasmante, intensa, arricchente, una nuova primavera, come quella che vogliamo per Udine. Ho girato molto per la città incontrando moltissimi cittadini, ho ascoltato, dialogato, ho constato una grande richiesta di cambiamento e di partecipazione. Desidero ringraziare di cuore – prosegue – tutte e tutti i candidati che hanno percorso insieme a me questo viaggio in un clima di grande coesione interna alla coalizione».

L’appello al voto

Tra brindisi, musica e convivialità, De Toni saluterà i suoi sostenitori con l’appello al voto. «Più che i partiti e i programmi – spiega –, con la scelta del sindaco si sceglie la persona e la sua capacità di visione, di creare consenso, di costruire dei contesti in cui mobilitare, coinvolgere e motivare intelligenze diffuse, ovvero gli uomini e le donne di buona volontà orientate al bene comune. Più che un sindaco conduttore – prosegue De Toni – vorrei essere un sindaco costruttore e il nostro motto lo spiega bene: le persone fanno la differenza. L’innovazione – conclude – non ha una natura, ha una storia. La storia delle persone che la realizzano e questa storia vorrei scriverla insieme a tutti e tutte gli e le udinesi. E il momento per farlo è adesso».