“Il nodo di Casarsa sulla Pontebbana: quali possibili soluzioni?” – un convegno con l’esperta Fiorella Honsell

Sarà Fiorella Honsell, ingegnere e tecnico esperto di viabilità noto in tutta la regione, il relatore d’eccezione all’incontro “Il nodo di Casarsa sulla Pontebbana: quale possibile soluzione per superare il semaforo?”, in programma domani, mercoledì 15 febbraio, alle 20.30 al Ridotto del Teatro Pasolini, in via Piave 16 a Casarsa della Delizia. L’appuntamento è organizzato dal gruppo consiliare Civica FVG. “La riqualificazione della Statale 13 con il superamento dell’ultimo impianto semaforico di Casarsa è una delle questioni di cui mi sono occupato fin dai primi mesi dell’attuale legislatura – spiega il consigliere regionale Tiziano Centis, che introdurrà la serata -. Nel dicembre 2018 ho presentato una mozione, approvata dal Consiglio regionale, che ha impegnato la Giunta ad intervenire “con la massima celerità e urgenza per la definizione di un piano esecutivo finalizzato alla risoluzione delle criticità legate alla viabilità della Pontebbana””. Nel marzo scorso, prosegue il capogruppo, “atteso invano per tre anni l’intervento in merito del Presidente Fedriga e dell’assessore Pizzimenti, ho interrogato la Giunta per conoscere quali fossero le intenzioni della maggioranza rispetto al problema. La risposta ricevuta è stata l’ipotesi di una riqualificazione della Pontebbana nel tratto da Udine a Pordenone, con una bretella a Casarsa della Delizia, per una spesa complessiva di 150 milioni di euro. Peccato che fino ad oggi lo stanziamento sia ancora pari a 0”.