UniUd: Stato dell’Unione europea, domani conferenza online

Il Centro di documentazione europea “Guido Comessatti” dell’Università di Udine partecipa al ciclo di incontri online intitolato “Stato dell’Unione. Quali prospettive per un mondo migliore?”. Gli appuntamenti (www.uniud.it/biblioteche/cde) sono promossi dalla Rete italiana dei Centri di documentazione europea, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Il primo incontro, dedicato alla “Presentazione del Discorso sullo Stato dell’Unione”, si terrà mercoledì 15 febbraio, alle 10.30 (il link per partecipare https://streamyard.com/watch/hh6uJeJgskUD). Interverranno: Massimo Pronio, responsabile Comunicazione della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, e, come moderatrice, Alessandra Lang docente di diritto dell’Unione europea dell’Università di Milano. Introdurranno: Francesco Garza e Isolde Quadranti della Rete italiana dei centri di documentazione europea. Filo conduttore del ciclo sarà il “Discorso sullo stato dell’Unione 2022”. Si parlerà delle priorità politiche della Commissione europea: dalle sfide del digitale ai flussi migratori, dall’Europa garante alla cittadinanza ai valori europei, sole per citarne alcune. Saranno inoltre proposte le fonti utili per l’informazione e la documentazione sui temi trattati. Gli incontri potranno essere seguiti in diretta sul canale Facebook (Rete CDE Italia – Centri di Documentazione Europea | Facebook) e Youtube (ReteItalianaCDE – YouTube) della Rete.