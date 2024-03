Il pianista e compositore Remo Anzolino in concerto mercoledì 6 marzo al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Dopo l’uscita del nuovo album di inediti “Don’t Forget to Fly” – il primo completamente piano solo, a sei anni di distanza da “Nocturne”, che ha superato i 17 milioni di streaming solo su Spotify – torna su tutti i palcoscenici italiani il compositore e pianista Remo Anzovino, con un progetto che traduce in puro suono il sogno e il bisogno degli esseri umani di volare. Remo Anzovino salirà sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine mercoledì 6 marzo 2024 (inizio alle 21.00). I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Udine e Teatro Nuovo Giovanni da Udine, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e alle biglietterie del teatro. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.

Nel concerto dal vivo Remo Anzovino proporrà nella prima parte l’intera suite “Don’t Forget to Fly”, trasportando il pubblico nella dimensione onirica del volo. Nella seconda parte, il Maestro eseguirà tutte le hit estratte dagli album di studio e dalle colonne sonore più importanti che lo hanno imposto nel mondo come uno dei più originali e influenti compositori e pianisti della scena strumentale contemporanea. “Don’t Forget to Fly” è un vero e proprio concept album, nato come atto d’amore per il pianoforte, pensato e composto nella dimensione di un sogno si contraddistingue per leggerezza e luminosità. Un viaggio tra le mille possibilità espressive e stilistiche di questo strumento, un’esplorazione onirica del volo e del pianeta dell’aria in cui l’ascoltatore è chiamato a vivere la seconda vita di Icaro. Una seconda occasione in cui le ali non vengono bruciate dal sole, che, sorprendentemente, ci accoglie come una Grande Madre.

Registrato dal grande fonico ECM Stefano Amerio nel Teatro di Fiesole, Anzovino ambienta il suo nuovo lavoro esattamente sul Monte Ceceri a Fiesole, recandosi così nei luoghi dove la leggenda vuole che Leonardo Da Vinci abbia effettuato le prove di volo, componendo una moderna suite in 12 movimenti con la quale consente all’ascoltatore di vedere tutte le immagini dinamiche dell’esperienza nel pianeta dell’aria. 30 milioni di streaming in 180 Paesi nel mondo, per Remo Anzovino è veramente un periodo di grandi soddisfazioni. Il suo 2023 si è aperto a febbraio con un tour di successo in Giappone ed è continuato con la pubblicazione a maggio del nuovo atteso album di studio “Don’t Forget to Fly”, rimasto per due settimane nella classifica FIMI dei 100 dischi più venduti in Italia (al primo posto come disco strumentale). Autore della celebre “9 ottobre 1963 – Suite for Vajont”, da sempre sensibile ai temi sociali e ambientali ha celebrato il 21 giugno la Festa della Musica tenendo un concerto per i detenuti nel carcere di Poggioreale a Napoli. Dopo un tour nelle principali rassegne estive, il viaggio di “Don’t Forget to Fly” dal vivo, da dicembre a marzo, proseguirà nei principali teatri italiani. Per il cinema ha composto e orchestrato la colonna sonora del film-evento “Borromini e Bernini. Sfida alla perfezione” che all’uscita nelle sale italiane a maggio è stato il terzo film più visto nelle sale e, notizia freschissima, sua è la firma anche della colonna sonora del film-evento “Uomini e Dei. Le meraviglie del Museo Egizio” con la partecipazione straordinaria del Premio Oscar Jeremy Irons, che a fine novembre verrà presentato al Torino Film Festival.