Legambiente del Friuli Collinare compie un anno

Il Circolo di Legambiente del Friuli Collinare “Glauco Toniutti” compie un anno e dà appuntamento a soci e simpatizzanti per lunedì 4 marzo presso la “Cjase da Catine” a Villalta di Fagagna, alle ore 20.30.

Sarà l’occasione per rinnovare le adesioni per il 2024 e presentare il rendiconto delle attività svolte nel territorio nel corso dell’anno. Relazioni, contatti e iniziative con altri gruppi di volontariato in campo sociale e circoli culturali; partecipazione alle attività del Contratto di fiume per il Corno; conoscenza e monitoraggio di progetti nel territorio quali allevamenti zootecnici; informazioni sul progetto di nuova viabilità stradale Dignano-Colloredo; azioni di pulizia di aree degradate.

I partecipanti alla serata potranno seguire la lezione informativa svolta dal prof. Mauro Bullo “Come ragiona l’intelligenza artificiale: mettiamola alla prova” con una particolare attenzione alle possibilità legate al servizio dell’ambiente”.

A conclusione della serata un momento conviviale.