Tutto pronto per il Biker Fest 2024 il più grande evento motoradunistico d’Europa a Lignano Sabbiadoro al ritmo di musica rock

La Biker Fest International si prepara a celebrare la sua 38^ edizione: il principale evento motoradunistico del continente europeo (con 120.000 presenze nel 2023) andrà in scena a Lignano Sabbiadoro (UD), nel fine-settimana del 9-12 maggio, riportando in riva all’Adriatico lo spettacolo dei motori a due e quattro ruote. Tra show, demo ride, street food e attrazioni di ogni tipo, un posto speciale è riservato alla musica rock dal vivo, colonna sonora di un weekend di passione: fedele al suo storico motto “Rally-Race-Rock Festival” la BFI ripropone, anche quest’anno, un fitto programma musicale, per un totale di 11 performance live nei quattro giorni della manifestazione. I concerti si terranno presso il Main Stage dell’Area Luna Park. La rassegna musicale avrà inizio il giovedì sera con il blues degli Stone Cold e le cover hard rock, classic e alternative rock degli UneveN: la voce, in quest’ultimo caso, è quella femminile della cantante (e biker!) Diletta Varlese. Venerdì a salire sul palco saranno la Millo’s Band e i Road Junkers, ma anche i Fear of the Beast, tribute band dei leggendari Iron Maiden, mentre sabato sera il country dei Castrol Brothers si alternerà al funky degli Octopuss e al potente metal dei Sacro Ordine dei Cavalieri di Parsifal. Nella giornata di domenica i concerti avranno inizio già nella mattinata con la performance dei The Gustiblues, per proseguire a ora di pranzo con i The Voodoo Devils. Il gran finale, in programma per il pomeriggio, sarà invece affidato ai Baulé e al loro soul rock.

Radio ufficiale della 38^ Biker Fest è Radio EasyRock: che aspettate a sintonizzarvi?

BIKER FEST 2024 – IL PROGRAMMA MUSICALE

◉ GIOVEDÌ 9 MAGGIO ◉

Ore 20:00 – Stone Cold

Ore 22:00 – UneveN

◉ VENERDÌ 10 MAGGIO ◉

Ore 20:00 – Millo’s Band

Ore 22:00 – Fear of the Beast

Ore 24:00 – Road Junkers

◉ SABATO 11 MAGGIO ◉

Ore 20:00 – Castrol Brothers

Ore 22:00 – Octopuss

Ore 24:00 – Sacro Ordine dei Cavalieri di Parsifal

◉ DOMENICA 12 MAGGIO ◉

Ore 10:00 – The Gustiblues

Ore 12:00 – The Voodoo Devils

Ore 15:00 – Baulé