Il potere delle parole: Vera Gheno, Flavia Trupia e Annagaia Marchioro prossime ospiti di “Uguali diversi” a Latisana, Pordenone, Cividale e Sacile

“Vera Gheno, sociolinguista, saggista, divulgatrice di spicco, voce autorevole sul potere trasformativo delle parole; Flavia Trupia , esperta di retorica contemporanea e comunicazione persuasiva, che affianca aziende e professionisti nell’arte di convincere e coinvolgere; Annagaia Marchioro, autrice e attrice che si è focalizzata sull’uso consapevole o inconsapevole del linguaggio , partendo dall’idea che quel che si dice e il modo in cui lo si dice possa influenzare i pensieri, la percezione del mondo e addirittura cambiare la realtà : sono loro le prossime protagoniste del progetto “Uguali diversi ” promosso dall’associazione Thesis di Pordenone in collaborazione con l’Ente Regionale Teatrale del Fvg, sostenuto da Fondazione Friuli e del main sponsor Banca 360, radicato nei valori del diritto costituzionale e internazionale .

Rivolto in particolare ai giovani e agli studenti delle scuole superiori (che si propone di sensibilizzare ai valori della cittadinanza attiva, promuovendo una società capace di superare stereotipi e discriminazioni), oltre alle attività specifiche per le scuole, fra spettacoli, laboratori, incontri, in questa prima parte del 2025 il progetto, esteso in questa edizione a tutto il Friuli Venezia Giulia , prevede anche alcuni appuntamenti aperti a tutti.

Per il percorso “ Le parole contano”, che esplora il linguaggio come strumento di inclusione o discriminazione, il monologo di successo “Grammamanti ”, di cui è protagonista Vera Gheno, farà tappa a Latisana il 30 gennaio per gli studenti nel teatro Odeon e sempre nello stesso giorno, alle 18, Gheno, a utrice di numerosi libri, tra cui l’ultimo “Grammamanti. Immaginare futuri con le parole” (Einaudi, 2024), incontrerà il pubblico negli spazi dell’ex stazione ippica.

Fra le novità dell’edizione 2025 del progetto c’è il percorso “ L’arte di dire (e di ascoltare)”, che amplia il consolidato lavoro sul linguaggio e punta a sviluppare le competenze comunicative e critiche dei ragazzi, insegnando loro ad esprimersi con efficacia ea riconoscere manipolazioni linguistiche o fake news. Si basa sull’approfondimento dell’antica arte della retorica (usata anche dai rapper) e da laboratori pratici che favoriscono il dialogo costruttivo, la gestione dei conflitti e il confronto democratico, quest’ultimi promossi da esperti di Unam di Pordenone ( Unione nazionale avvocati per la mediazione). Il percorso, che rafforza inoltre l’educazione alla cittadinanza attiva, comprende il monologo “Viva la retorica! Il superpotere della parola”, che oltre ad incontrare gli studenti, il 13 febbraio sarà ospite a Pordenone, alle 18, di Servizi Cgn, da sempre special partner di Thesis per il festival Dedica. Autrice e speaker appassionata, Trupia ha recentemente pubblicato “Viva la retorica sempre! Il superpotere della parola” (Piemme, 2024) rendendo la retorica un’arma moderna ed efficace per chi vuole fare la differenza.

Per quanto riguarda infine “ La perfezione non esiste ”, percorso sugli stereotipi che diventano canoni omologanti e dannosi, rivolti al mito della perfezione irraggiungibile, sia essa fisica (secondo i canoni di bellezza così pervasivi nei social) sia in termini di prestazione, lo spettacolo teatrale comico e poetico di grande successo “Fame mia. Quasi una biografia” con Annagaia Marchioro per la regia di Serena Sinigaglia, sarà in scena per le scuole nel Teatro Ristori di Cividale il 16 gennaio alle 11 e nel teatro Zancanaro di Sacile il 17 gennaio alle 11.15.