Il regista Uberto Pasolini ospite al cinema Centrale di Udine e a Cinemazero di Pordenone

Venerdì 10 dicembre, al cinema Centrale di Udine alle ore 19.30 e a Cinemazero di Pordenone al termine della proiezione delle ore 21.00, il regista Uberto Pasolini presenta al pubblico Nowhere Special – Una storia d’amore, un emozionante e commovente racconto sulla relazione tra un padre e un figlio. Ispirato da eventi reali, il film racconta una storia drammatica con grande sensibilità poetica che non lascerà di certo indifferenti i pubblici di Udine e Pordenone. John, un lavavetri 35enne, abbandonato dalla moglie subito dopo la nascita del figlio Michael, dedica tutto se stesso a crescere il piccolo, cercando di non fargli mancare nulla. Ora che il figlio ha quattro anni, John riceve una pessima notizia: gli restano pochi mesi di vita. In questo breve periodo che gli è rimasto, l'uomo si mette alla ricerca di una nuova famiglia per Michael, deciso a tutelare suo figlio dalla sua morte e determinato a dargli un futuro radioso. Ben presto, però, John si renderà conto che reputare "perfetta" e adatta una famiglia, soltanto dopo un breve incontro, non è affatto semplice. Sempre più titubante e indeciso, l'uomo decide di accettare l'aiuto di una giovane assistente sociale, pronta a mostrargli un intero ventaglio di altre possibilità. Nowhere Special è un film che mostra l’attesa della morte e parla d’amore con un linguaggio semplice e delicato, tipico e caratteristico della firma di Uberto Pasolini. Per la programmazione completa e sempre aggiornata e per l’acquisto dei biglietti online consultare i siti www.visionario.movie e www.cinemazero.it. Ricordiamo che per accedere al cinema è necessario mostrare il Super Green Pass, la certificazione verde Covid-19. Per la visione dei film rimane obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2).