Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni in Carnia, Gorizia e Trieste

L’Onorevole Nicola Fratoianni, deputato e segretario nazionale di Sinistra Italiana, sarà in regione sabato 11 e domenica 12 per spingere la raccolta firme per la presentazione della lista Alleanza Verdi Sinistra (Sinistra Italiana, Europa Verde, Possibile) in Friuli Venezia Giulia. Sabato 11 Fratoianni sarà in Carnia, primo appuntamento a Tolmezzo alle ore 12 in Piazza XX settembre e a seguire alle 15 a Paluzza in piazza 21 e 22 luglio e alle 18 a Gemona presso la sala della comunità montana in via Carlo Caneva 25 dove interverrà a supporto della coalizione di centrosinistra candidata a governare il Comune. Oltre alla raccolta firme, ne sono richieste 750 nella sola circoscrizione di Tolmezzo, Fratoianni illustrerà l’interrogazione parlamentare presentata insieme a Eleonora Evi di Europa Verde sulle centraline SIOT. Un progetto avversato dalle comunità e che prevede il rilascio di 28 tonnellate di CO2 per il pompaggio del greggio in nord Europa ad unico vantaggio delle multinazionali e con danni irreparabili a causa delle emissioni di gas serra. Domenica 12 Febbraio Nicola Fratoianni incontrerà i cittadini a Gorizia al Caffè Teatro di Corso Verdi dalle 9.30 alle 10.30, mentre alle 11 incontrerà la stampa e proseguirà la raccolta firme presso il Bar da Marino a Monfalcone. Alle ore 16. 30 evento clou a Trieste al teatro dei Fabbri con il candidato presidente Massimo Moretuzzo, l’ex ministro M5S Patuanelli e il consigliere regionale Francesco Russo del Pd.