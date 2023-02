Il Tagliamento: l’ultimo fiume selvaggio d’Europa da tutelare. Incontro promosso dal Patto per l’Autonomia

“Dialoghi sul Tagliamento”. È il titolo dell’incontro promosso dal Patto per l’Autonomia per discutere sull’importanza di preservare e valorizzare il fiume Tagliamento, che rappresenta un’unicità a livello europeo. L’appuntamento è per giovedì 02 marzo, alle 20.30, a Pinzano al Tagliamento, nella sala Somsi in via XX Settembre. Intervengono: Emiliano De Biasio, sindaco di Pinzano al Tagliamento, Giampaolo Bidoli consigliere regionale del Patto per l’Autonomia, Stefania Garlatti-Costa, candidata del Patto per l’Autonomia alle regionali del 2 e 3 aprile e Massimo Moretuzzo, candidato presidente della Regione. Nel corso dell’incontro, i relatori intendono approfondire la necessità di valutare attentamente gli effetti che si potrebbero determinare a causa di piani e programmi sull’ambiente naturale realizzati in prossimità del grande fiume e che potrebbero modificarne le caratteristiche. Per valenza ecologica, sviluppo e livello di connettività, il Tagliamento può essere riconosciuto come una delle principali infrastrutture verdi del contesto regionale, meritevole di entrare nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO che rappresenta l’eredità del passato da trasmettere alle generazioni future. Tale inserimento consentirebbe anche un incremento importante del potenziale turistico del sito, proiettandolo ancor di più su circuiti turistici internazionali e diventando un traino per un turismo slow rispettoso dell’ambiente, uno dei temi su cui il Patto per l’Autonomia intende impegnarsi.