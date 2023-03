Bollette dell’acqua in Carnia: proteste per lo spostamento e il risicato orario di apertura da parte di Cafc a Tolmezzo

Con una nota il Comitato Tutela Acque del Bacino Montano del Tagliamento stigmatizza il comportamento di Cafc il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale (CAFC) che gestisce il servizio idrico anche in Carnia relativamente alla decisione di trasferire lo sportello al pubblico di Tolmezzo dalla centrale e comoda Galleria Cooperativa, adiacente alla stazione delle corriere, nella lontana via Candoni nella zona industriale sud costringendo ad un lungo percorso coloro che, per lo più anziani, giungono a Tolmezzo con mezzi pubblici. Inoltre aggiunge la nota si tiene aperto lo sportello solo su appuntamento e solo il martedì. “Cjargnel, continua a pagare le salate bollette per la tua acqua del tuo rubinetto di casa tua e non venire a…. rompere! Questo accade perché in Carnia ai Comuni hanno tolto (o loro stessi hanno volentieri ceduto!) la gestione del servizio idrico a Carniacque e poi al CAFC. Il “bene prezioso e strategico acqua” di un territorio va gestito sul posto dai Comuni come in Trentino Alto Adige, dove alla sola gestione dei depuratori provvede

l’apposito Servizio Integrato Provinciale”.