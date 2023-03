Digitale, Aidr: Anno europeo competenze, primo evento dedicato al Metaverso

È stato dedicato al Metaverso il primo incontro promosso da Aidr (Asssociazione italian digital revolution) all’interno del programma europeo delle Competenze, la rassegna di eventi divulgativi rivolti a studenti, manager di azienda e dipendenti della Pubblica amministrazione voluta dall’associazione in collaborazione con Parlamento e Commissione europea nell’ambito dell’Anno europeo delle Competenze, promosso dall’Unione europea. L’evento divulgativo si è svolto all’interno di Spazio Europa – David Sassoli, il nuovo centro multimediale delle istituzioni europee a Roma, e ha visto la partecipazione degli studenti del liceo Galileo Galilei della capitale. Al centro dell’incontro l’analisi della nuova piattaforma, le esperienze immersive, gli strumenti applicativi della nuova tecnologia, l’impatto del Metaverso sulle professioni future. La sessione divulgativa è stata realizzata con la partnership di Noema (https://fb.watch/iZvHJidCBM/). “Le tecnologie digitali offrono una grande opportunità di crescita culturale ed economica – ha sottolineato Fabrizio Spada, Responsabile delle Relazioni Istituzionali del Parlamento Europeo, in apertura della sessione divulgativa -. Il centro Spazio Europa, intitolato alla memoria di David Sassoli – ha aggiunto – è dotato di visori, per consentire ai visitatori di seguire in diretta le sessioni del Parlamento Europeo come se fossero in aula. Questi strumenti contribuiranno ad avvicinare i cittadini alle istituzioni europee”.

“L’entusiasmo registrato dagli studenti – sottolinea in una nota il presidente di Aidr, Mauro Nicastri – è significativo di quanto sia alta l’attenzione sui temi delle competenze digitali. Il nostro Paese ha la necessità di recupere il gap europeo, per favorire la crescita economica, occupazionale e la transizione ecologica. Nel corso del 2023 – prosegue Nicastri – abbiamo in programma altri eventi divulgativi, che si terranno nello Spazio Europa e durante i quali saranno affrontati i temi principali legati all’impatto delle tecnologie digitali. Ogni sessione sarà inoltre resa disponibile anche online gratuitamente, per consentire una partecipazione più ampia possibile”.