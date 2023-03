Le lune oscurate, mercoledì 8 marzo, 18.30, museo borgo storico di Clauiano a Trivignano Udinese (Ud)

Le lune oscurate: viaggio nel mistero della notte alla ricerca dei fuochi bruciati con la critica d’arte Eva Comuzzi. L’evento organizzato in collaborazione e con il supporto del Comune di Trivignano Udinese e di On Art, Udine con il contributo della Regione Autonoma Fvg, si svolgerà Mercoledì 8 marzo, 18.30 / 20.00 presso il Museo del borgo storico di Clauiano

Via della Filanda 1, Trivignano Udinese (Ud). Il tema del femminile è strettamente connesso a un necessario sguardo di cura verso gli altri viventi: animali umani e non umani, vegetali ed ecosistemi nella loro interezza. Lo scorso anno la Biennale di Venezia, intitolata Il latte dei sogni, ha omaggiato, per la prima volta, le donne artiste e non solo muse, presentando una mostra che le vedeva protagoniste assolute.

Partendo dalle ritualità magiche praticate da coloro che venivano chiamate streghe, anche nelle campagne friulane, fino ad arrivare ai giorni nostri, nell’incontro dell’8 marzo faremo un viaggio fra il femminile divinizzato e demonizzato, anche attraverso delle proiezioni. Non mancheranno le donne severe e destabilizzanti della Belle Epoque, le femmes fatales di Franz Von Stuck, Fernand Knopff, Gustav Klimt, Alfred Kubin o le temerarie Jeanne Baret e Marianne North, che hanno circumnavigato il globo quando solo gli uomini potevano farlo ed illustrato piante all’epoca ancora sconosciute. Ci soffermeremo su Josephine Baker, diva rivoluzionaria, nonché prima artista nera entrata al Pantheon di Parigi. Saranno presentate anche opere di artiste contemporanee come Regina José Galindo (ospite fra l’altro nel 2014 di RAVE), che investiga nelle sue opere le ingiustizie, gli abusi di potere, le discriminazioni, la violenza, insieme ad altre artiste che hanno partecipato alla mostra AAA Animal Among Animals appena conclusa alla Spazzapan Galleria Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Gradisca d’Isonzo. Nella giornata dedicata alla donna si vuole quindi offrire uno sguardo su come il desiderio di liberazione da diverse forme oppressive (quali sessismo, razzismo specismo, violenza sugli ecosistemi…) vada a costituire un terreno comune per immaginare nuovi scenari possibili dove ogni vita vengo posta al centro: la base di una visione biocentrica ed ecofemminista. RAVE East Village Artist Residency è un metaprogetto ideato dalle artiste Isabella e Tiziana Pers che dal 2011 apre la discussione sul ruolo dell’arte contemporanea nei confronti dell’alterità animale e degli ecosistemi. All’incontro seguirà veg brindisi conviviale a Borgo Claudius.