UniUd: Mostra fumetti e matematica, inaugurazione

“Mumble! Matematica a fumetti”. È il titolo della mostra dell’Università di Udine che si inaugura oggi, mercoledì 1 marzo, alle 16, nell’auditorium della Biblioteca scientifica e tecnologica dell’Ateneo. (via delle Scienze, Udine). Nell’ambito dell’iniziativa è organizzato anche il laboratorio “Mangalab”, per imparare a conoscere e disegnare manga, a cura del regista Marco Devetak. La mostra, allestita nell’atrio della Biblioteca, sarà visitabile fino al 15 giugno. Per informazioni fumetti_udine@uniud.it. Le scuole possono prenotare (il pomeriggio) una visita guidata e il laboratorio utilizzando il link https://forms.office.com/e/jNDJ55TDeL L’iniziativa è organizzata dal Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche nell’ambito del Piano lauree scientifiche-matematica, coordinato da Stefano Urbinati. All’inaugurazione interverranno la delegata per i servizi di orientamento e tutorato di ateneo, Laura Rizzi; il curatore della mostra, Ernesto Carlo Mistretta, dell’Università di Padova; il responsabile e ideatore del laboratorio “Mangalab”, Marco Devetak. «Il fumetto – spiega Urbinati – è stato ed è tuttora spesso utilizzato come mezzo di divulgazione scientifica. In questa mostra si raccolgano alcune tavole di personaggi legati alla matematica che sono stati raccontati attraverso il fumetto». La mostra è stata originariamente creata dall’Università di Padova e ristampata nell’ambito del Piano lauree scientifiche-matematica del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche dell’Ateneo friulano.